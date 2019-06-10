بلماضي :”كيف أحترم من لا يحترمون أنفسهم”

وجه الناخب الوطني، “جمال بلماضي” إنتقادات قوية جدا لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة قبل سفرية “الخضر” للتربص على الأراضي القطرية.
وقال في هذا الشأن :”لقد كثر الحديث عما جرى في مطار هواري بومدين، للأسف كان هناك غياب كُلي للتنظيم هناك”.
وواصل :”أنا أحترم عملي وكان من المُفترض على الصحفيين أن يحترموا عملهم، لا يُمكنني أن أحترم من لا يحترمون أنفسهم”.
وأضاف في نفس الصدد :”أحد الحاضرات تعرضت لإصابة بسبب التدافع، رغم أني أكدت بأني سأتحدث للجميع”.
وأعرب التقني الجزائري ألا تكرر هذه التصرفات في المُستقبل، لأنها تمنح صورة سيئة عن الإعلام في بلادنا.
التعليقات (0)