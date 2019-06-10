بلماضي :”كيف أحترم من لا يحترمون أنفسهم”

وجه الناخب الوطني، “جمال بلماضي” إنتقادات قوية جدا لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة قبل سفرية “الخضر” للتربص على الأراضي القطرية.

وقال في هذا الشأن :”لقد كثر الحديث عما جرى في مطار هواري بومدين، للأسف كان هناك غياب كُلي للتنظيم هناك”.

وواصل :”أنا أحترم عملي وكان من المُفترض على الصحفيين أن يحترموا عملهم، لا يُمكنني أن أحترم من لا يحترمون أنفسهم”.

وأضاف في نفس الصدد :”أحد الحاضرات تعرضت لإصابة بسبب التدافع، رغم أني أكدت بأني سأتحدث للجميع”.

وأعرب التقني الجزائري ألا تكرر هذه التصرفات في المُستقبل، لأنها تمنح صورة سيئة عن الإعلام في بلادنا.