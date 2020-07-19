بلماضي :”كُنا سنواجه مُنتخبا أوروبيا كبيرا والوباء أفسد حساباتنا”

الرياضة
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بلماضي :”كُنا سنواجه مُنتخبا أوروبيا كبيرا والوباء أفسد حساباتنا”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن أشباله كانو سيلعبون مُباراة ودية كبيرة، خلال شهر جوان الماضي لولا جائحة كورونا.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم :”لقد كان من المُفترض أن نلعب مُباراة ودية كبيرة، خلال تاريخ الفيفا لشهر جوان”.

وواصل :”اللقاء كان مُبرمجا أمام منتخب لديه سمعة عالمية، ليس من أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا، ولكن من أوروبا هذه المرة”.

وختم :”للأسف الوباء أخلطت جميع الحسابات، ولكننا نأمل أن نستدرك في المُستقبل القريب إن شاء الله”.

يُشار بأن الفاف كانت في مُفاوضات مُتقدمة مع إيطاليا، من أجل اللعب وديا هذه الصائفة ولكن “كوفيد 19” أسقط كل شيء في الماء.


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