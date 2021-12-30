بلماضي: “لا زلت متعطشا للألقاب والتتويجات”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، رغبته الكبيرة في حصد المزيد من الألقاب رفقة المنتخب الوطني، وتشريف الجزائر.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “لا زلت متعطشا لحصد المزيد من الألقاب رفقة المتخب الوطني، مثلما كنت عليه في 2018”.

كما أضاف: “لدي نفس الرغبة في التواجد دائما في المقدمة، ومواصلة تشريف منتخبنا الوطني الذي نحترمه”.

وتابع بلماضي: “لا زالت تلك الشعلة في داخلي منذ 2018، ونفس الشيء بالنسبة للاعبين، كوننا نأمل أن نكون عند حسن توقعات الجماهير”.

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وأصرّ بلماضي على الحديث بعمق عن المشكل الطارئ في بيت الكتيبة الوطنية بشأن الإصابات المتكرّرة لعدد من اللاعبين بكورونا.

كما لم يقف بلماضي عند هذا الحد، حيث أكّد أن المعاناة قد تطال لاعبين آخرين. حيث قال “قد نخسر لاعبين آخرين مستقبلا”.

في حين تفادى بلماضي الحديث عن الأسماء في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم. حيث قال في الأخير “هناك حالات أخرى لكورونا في بيت الخضر”.

يذكر، أن كورونا أحدثت هلعا بالنسبة للأنصار الجزائريين الذي يتابعون كل صغيرة وكبيرة عما يجري في تربص الدوحة.

وتلقى الناخب الوطني جمال بلماضي خبرا حزينا قبل أيام معدودة من بداية منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

حيث أخطر “الكاف” الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن إسماعيل بن ناصر سيغيب عن المباراة الأولى في الكان. أمام سيراليون بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حسب المادة 112 من قانون الإنذارات.

وكان متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي قد تلقى بطاقتين صفراوين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا أمام بوتسوانا، ذهابا وإيابا.

وسيجد “الكوتش جمال” نفسه أمام اجبارية تحضير بديل بن ناصر الذي يُعتبر قطعة أساسية في تشكيلة الخضر.