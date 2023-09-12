بلماضي: “لاعبونا قدموا ما هو مطلوب منهم أمام السنغال”

أثنى الناخب الوطني جمال بلماضي، على أداء لاعبيه في الفوز المحقق خلال المواجهة التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب السنغال.

وصرح بلماضي، عقب هذا اللقاء: “أظن أن الجميع استمتع بهذه المباراة والندية الكبيرة التي ميزتها”.

كما أضاف: “كل لاعبينا قدموا ما هو مطلوب منهم من خلال احترامهم للتعليمات التكتيكية في مواجهة السنغال”.

وتابع جمال بلماضي بخصوص مردود، ماندريا، وشعيبي: “ماندريا قام بمهامه، شأنه شأن شعيبي، وهذه المبارة كانت جد مهمة بالنسبة لهم على غرار بقية زملائهم”.