بلماضي :”لاعبونا يُحبون وطنهم وهناك أسباب منعتهم من التألق سابقا”

أشاد الناخب الوطني، جمال بلماضي بـ”الخضر”، بعد وصوله لأرض الجزائر قادما من العاصمة الطوغولية “لومي”، بإنتصار ثمين وتأهل رسمي لـ”الكان”.

وصرّح قائلا :”لاعبونا يُحبون وطنهم هذا الأمر كان ولايزال معروفا، ولكن ظروفا خارجية كانت تمنعهم من التألق في الماضي القريب”.

وأضاف :”على كل حال يعطيهم الصحة، لقد قاموا باللازم وأكثر، والنتيجة المميزة المُحصل عليها في الطوغو، يعود الفضل فيها لهم”.

وظهر الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”محاربي الصحراء” مُرتاحا، بعد قيادته لأشباله لترسيم تواجدهم مع كبار القارة في “الكاميرون 2019”.