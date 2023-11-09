بلماضي: “لاعبو المنتخب الوطني كانوا يخافون من “دار الشرع””

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، للحديث عن الوضعية التي كان عليها المنتخب الوطني، قبل توليه زمام الأمور في 2018، والعمل الذي قام به قبل حصد “كان 2019”.

وصرح بلماضي، اليوم الخميس: “لاعبو المنتخب الوطني كانوا يتخوفون من خوض مبارياتهم في ملعب “5 جويلية” الذي كان يلقب بـ” دار الشرع””.

وأضاف: “كانت مباريات الخضر في هذا الملعب جد صعبة. على سبيل المثال مباراتنا أمام الرأس الأخضر التي كان فيها مردود منتخبنا كارثي”.

كما أردف مدرب الخضر: “لمسنا بأن منتخبنا أنذاك كان مكسورا تماما، وكان من المهم جداً معالجة تلك الوضعية، بايجاد العلة”.

وتابع جمال بلماضي: “كان هدفنا بناء منتخب قوي ومتحد، من أجل الذهاب لحصد الانتصارات والألقاب، وهو ما أكدته قبل انطلاق كان 2019”.