عاجل

بلماضي: لايُمكنني مقارنة هذا المنتخب بجيل 1990 فهم حققوا اللقب

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بلماضي: لايُمكنني مقارنة هذا المنتخب بجيل 1990 فهم حققوا اللقب صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن تفوق المنتخب الحالي على منتخب 1990 من حيث الأرقام في الدور الأول.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها سهرة اليوم الإثنين.

“بخصوص مانفعله خلال هاته الكان فإنني لا أحب المقارنة بين الأجيال والمنتخبات فمنتخب 1990 توج بالكان ونحن لم نفعل شيئ لحد الآن”.

“الشيئ الوحيد الذي حققناه لحد الآن هو الفوز بجميع مبارياتنا في الدور الأول وهو أمر أكثر من مرضي بالنسبة لي”.

“حققنا مشوارا رائعا لحد الآن لكن ليس هذا هو الهدف الرئيسي لنا وإنما الهدف الأول هو الذهاب بعيدا والتتويج باللقب”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com