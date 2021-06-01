بلماضي: “لا أريد الحديث عن الإشاعات حول توبا.. هو لاعب جزائري” !

قطع الناخب الوطني “جمال بلماضي”، الشك باليقين حول إمكانية تغيير “توبا” من جنسيته الرياضية والانضمام مجددا للمنتخب البلجيكي، مؤكدا أن المدافع الجزائري لا يمكنه تغيير جنسيته في كل مناسبة.

وقال الناخب الوطني “جمال بلماضي” في ندوته الصحفية: “لا أريد الحديث عن الإشاعات حول محمد توبا، هذا اللاعب غيّر من جنسيته الرياضية، وقد أتى لتربص الخضر ولم يشارك بسبب خياراتي، وأنا المسؤول الأول، هل يمكن أن يغيّر جنسيته الرياضية بعد شهر من تربص الخضر؟، ماذا ستقول الفيفا؟، علينا أن نكون واقعيين لا يمكن تغيير الجنسية كل شهر، هذا اللاعب جزائري”.

وأضاف: “يمكننا مشاهدة اللاعب في المباريات المقبلة وبعدها يمكننا الحكم على أدائه”.