بلماضي :”لا أشاهد مُباريات محرز وبراهيمي إلا نادرا..”

أوضح الناخب الوطني، جمال بلماضي بأنه نادرا ما يتابع مُباريات ركائز “الخضر”، لمعرفة مُستواهم ونقاط قوتهم وضعفهم عن ظهر قلب.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”أنا لا أتابع مُباريات عناصر مثل محرز وبراهيمي وغيرهما من العناصر المعروفة، لأن مُستواها معلوم عندي”.

وواصل :”على العكس من ذلك أتابع جميع المُباريات الأخرى للاعبين الذين أرى بأنهم قادرون على تدعيم صفوفنا في المُستقبل القريب”.

وأنهى حديثه في هذه النقطة :”أنا أعلم ما ينقصنا وأبحث دائما عن تحسين مجموعتي، وأبذل المجهود اللازم للوصول لهذه الغاية”.