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بلماضي :”لا أشاهد مُباريات محرز وبراهيمي إلا نادرا..”

الرياضة
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بلماضي :”لا أشاهد مُباريات محرز وبراهيمي إلا نادرا..”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح الناخب الوطني، جمال بلماضي بأنه نادرا ما يتابع مُباريات ركائز “الخضر”، لمعرفة مُستواهم ونقاط قوتهم وضعفهم عن ظهر قلب.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”أنا لا أتابع مُباريات عناصر مثل محرز وبراهيمي وغيرهما من العناصر المعروفة، لأن مُستواها معلوم عندي”.

وواصل :”على العكس من ذلك أتابع جميع المُباريات الأخرى للاعبين الذين أرى بأنهم قادرون على تدعيم صفوفنا في المُستقبل القريب”.

وأنهى حديثه في هذه النقطة :”أنا أعلم ما ينقصنا وأبحث دائما عن تحسين مجموعتي، وأبذل المجهود اللازم للوصول لهذه الغاية”.


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