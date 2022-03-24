بلماضي: “لا المناخ ولا الحكم سيؤثران علينا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، عزمه رفقة لاعبيه على العودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون، لتسهيل مهمتهم في لقاء العودة بالجزائر.
وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”، من مطار دوالا: “نريد تحقيق نتيجة ايجابية بالكاميرون أولا، قبل مباراة العودة بتشاكر”.
كما أضاف: “كل اللاعبين محمسين، وجد مركّزين، والكل لديه رغبة كبيرة من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، وإن شاء الله “الهدرة فالتيران””.
وتابع جمال بلماضي: “نأمل في اسعاد الجماهير الجزائرية، من خلال تقديم أفضل ما لدينا في هاتين المواجهتين”.
وفي سؤال عن الأجواء المناخية والتحكيم، ومدى تأثيرهما في المباراة، رد بلماضي: “لا المناخ، ولا التحكيم سيؤثران علينا”.
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