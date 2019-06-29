بلماضي: “لا تهاون أمام تنزانيا”

شدد الناخب الوطني جمال بلماضي، على ظرورة، خوض المباراة المقبلة أمام تنزانيا، بكل جدية، وعدم التهاون فيها.

وأكد بلماضي، اليوم السبت، خلال ندوته الصحفية، أن تأهل الجزائر للدور الثمن نهائي، لا يعني التراخي في المباراة المقبلة أمام تنزانيا.

وأوضح الناخب الوطني، أنه على أشباله مواجهة المنتخب التنزاني بنفس العزيمة التي أظهروها في المبارتين السابقتين مؤكدا: “يجب أخد مباراة تنزانيا بجدية كبيرة وعدم التهاون فيها”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب تنزانيا، الإثنين المقبل، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات، في نهائيات أمم إفريقيا 2019.