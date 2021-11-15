بلماضي.. لا تهمني تصريحات مدرب بوركينا فاسو

أكد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، عدم اهتمامه بتصريحات مدرب منتخب بوركينا فاسو، معتبرا إياها مجرد حرب نفسية.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “لا تهمني تصريحات مدرب منتخب بوركينا فاسو، هو يملك الحرية في قول ما يريده”.

وأضاف الناخب الوطني: “بالنسبة لي مثل هذه التصريحات لا تهمني، هذه مجرد حرب نفسية قبل الأهم سيكون فوق المستطيل الأخضر”.

وتابع جمال بلماضي: “والرد الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو “الهدرة بعد المباراة””.

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