كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن تواجد عدد من الأطراف التي تحاول “خلق ضغط سلبي” للتأثير على مستويات الخضر في كأس إفريقيا.

كما قال جمال بلماضي في حواره الحصري لـ “النهار” اليوم الثلاثاء “هؤلاء لا علاقة لهم بكرة القدم”.

وأضاف بلماضي “لا نعير أي اهتمام لحديث البلاطوهات التي تبحث فقط عن الضجة الإعلامية”.

وختم مدرب الكتيبة الوطنية “أطالب بالالتحام مع المنتخب الوطني الذي يدافع عن البلاد في كأس إفريقيا”.

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