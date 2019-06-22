بلماضي :”لا نمتلك مواصفات المُرشح ولكننا سندخل الكان للتتويج بها”

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي بمُشاركة الجزائر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وهذا خلال ندوته الصحفية صبيحة اليوم السبت.

وقال :”لكي نكون مُرشحين، يجب أن نكون فُزنا باللقب خارج ديارنا، وشاركنا في المونديال الأخير، وتوجنا بالطبعة الماضية لهذه المُنافسة”

وأردف :”أعتقد بأن هذه المواصفات لا تنطبق على الجزائر تماما، ولكن هذا لا يعني بأننا غير عازمين على التألق”.

وواصل :”عملنا بقوة، نريد الذهاب بعيدا، ولم لا نفوز بها، ولكن هذه الرغبة لدى الكثيرين، وحضرنا بطريقة إحترافية طيلة الأسابيع الماضية”.

وشدد الرجل الأول في “الخضر” عدم إرتداء ثوب المُرشح، لأن الواقع يقول ذلك، مُوضحا بأن الأفناك مُركزون على مُباراتهم الأولى وفقط.