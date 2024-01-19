بلماضي: “لا يجب أن نبكي على الماضي.. نتعلم من تجاربنا السابقة”

شدد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على ضرورة طي صفحة المشاركة المخيبة للخضر، في “كان” 2021، التي جرت بالكاميرون سنة 2022، وعرفت خروج المنتخب من الدور الأول.

وقال بلماضي: “تحثدنا للمرة الثالثة عن دورة 2021.. ليست هذه كرة القدم، وليس المستوى العالي، لا يجب أن نبكي على الماضي، الذي كان مؤلما”.

قبل أن يضيف بلماضي، في ندوته الصحفية: “مثل تلك التجارب تساعدنا، ونتعلم منها.. لا يخفى عليكم أننا مشوارنا نحو بلوغ “الكان” كان مثاليا، ونحن الفريق الذي حصد 16 نقطة”.