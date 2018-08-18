بلماضي: ” لا يجب أن نرى انفسنا أجمل من الحقيقة”

طالب الناخب الوطني جمال بلماضي بوضع الأرجل على الأرض، وإعادة بناء منتخب قوي قادر على مجابهة أقوى الأندية العالمية.

ونشط الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم السبت بقاعة المؤتمرات عمر كزال التابعة للمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وقال: ” مع كل الإحترام الذي أكنه للمدربين الذين سبقونا، إلا أن منتخبنا أصبح ينهزم أمام منتخب الرأس الأخضر”.

وأضاف: ” خسرنا أمام البرتغال، لكن لا يجب أن نخجل بها لأنمها كانت امام بطل أوروبا،ـ لكن يجب أن أن نعيد الأمور إلى نصابها، لا يجب أن نرى انفسنا جميلين أكثر من الاحقيقة “.