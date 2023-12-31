بلماضي: “لا يمكننا تغيير قائمة المنتخب الوطني بنسبة 100%”

برر الناخب الوطني، جمال بلماضي. خياراته بخصوص القائمة النهائية للخضر. المعنية بالمشاركة في “كان 2023”. مؤكدا استحالة تغيير تعداده بنسبة 100%.

وأوضح بلماضي، في ندوته الصحفية: “لا يمكننا تغيير تعداد المنتخب الوطني بنسبة 100%، بناء على “الكان” التي تجرى كل عامين”.

كما أضاف: “هناك بعض اللاعبين الحاضرين في القائمة الحالية لديهم أربعة إلى خمسة مشاركات في نهائيت أمم إفريقيا، ما يعتبر مشوار دولي جيد”.

وتابع بلماضي: “نعمل على الاستمرارية، قائمة لاعبينا تتضمن مزيج بين أصحاب الخبرة، والاكتشافات الجديدة”.