بلماضي: “لا يمكنني إصلاح كل شيء وحدي”

صرح “جمال بلماضي” مدرب المنتخب الوطني أنه متشرف بأن يكون ضمن عائلة الكرة الجزائرية كما أن النجاح مسؤولية الجميع وليس مهمته لوحده.

وقال بلماضي في فيديو نشره الحساب الرسمي “للفاف” على هامش تقديمه للمكتب الفيدرالي: “شرف لي أن أكون ضمنكم ومعكم لأنكم أنتم من نصبوني كمدرب للخضر”.

وأضاف: “النجاح في انتظارنا وهذا الأمر مسؤولية الجميع فلا يمكنني أن أصلح كل شيء لوحدي، نحن هنا بحاجة للجميع”.

وتابع: “أضمن لكم الإرادة والتفاني في العمل، والنتائج ستكون بتوفيق من الله وسأضع كل خبرتي تحت تصرف المنتخب”.

وختم كلامه: “سأحاول أن أثبت لكم أنكم قمتم بالإختيار الصائب”.