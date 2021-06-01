بلماضي: “لا يوجد أشخاص مهمين.. وأنا أعرف إلا الله الفوق”

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي على طلب أحد الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في الترشح لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم، معتمدين على وساطة من أطراف سامية، مؤكدا أنه لا يعترف بالمناصب، وأنه يعرف أن “الفوق” لا يوجد سوى الله.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

“هذا الشخص إدعى انه مدعوم من أشخاص مهمين.. لكن عند بلماضي لا يوجد أشخاص مهمين.. كاين غير ربي الفوق”