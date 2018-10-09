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بلماضي: “لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا”

الرياضة
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بلماضي: “لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا”
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أنه لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا، كما أكد على ضرورة تحقيق الفوز ضد منتخب البنين يوم الجمعة المقبل.

وقال بلماضي: “تحدثنا عن منتخب غامبي ضعيف وهذا ما قاله البعض الذين لا يعرفون كرة القدم، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في المنتخب الغامبي، وشاهدنا طريقة تكتيكية رائعة من المنتخب الغامبي”.

وأضاف: “لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا، إذا ذهبنا بعقلية أننا منتخب “مونديالي” وأن نستصغر الخصم فهذا خطأ”.

وتابع: “بالعودة لمنتخب البنين، لدينا نفس عدد النقاط، ونحن الآن سنلعب فوق أرضية ميداننا، كل نتيجة غير الفوز تعتبر سلبية”.

وختم كلامه: “لدينا 23 لاعبا هنا وهذا الفرق بين المنتخب والنادي، فيمكننا الاعتماد على الجميع في المباراتين ضد منتخب البنين”.


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