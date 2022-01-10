بلماضي: “لا يوجد منتخب صغير وعلينا الحذر من سيراليون”

شدّد الناخب الوطني جمال بلماضي، على ضرورة أخذ مباراة سيراليون بجدية كبيرة، مؤكدا أنه لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا.

وصرح بلماضي: “تواجد سيراليون اليوم هنا، يعني بأنهم حققوا نتائج في التصفيات، ما يؤكد بأنه منتخب يجب الحذر منه”.

كما أضاف الناخب الوطني: “حاليا لا يوجد منتخب صغير في افريقيا، مثل هذه المنتخبات تتطور بشكل مستمر”.

وأردف: “رغم عدم امتلاكهم لاعبين محترفين، إلا أن لاعبيهم المحليين يتأقلمون بشكل جيد مع الأجواء السائدة هنا، ولديهم رغبة في إثبات وجودهم”.

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وطمأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” جميع الجزائريين بخصوص الظروف التي يتواجد عليها الخضر بمدينة دوالا.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

“الحمد الله، الظروف جيدة ومواتية بمدينة دوالا،أين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري للتحضير لمواجهة سيراليون”.

“لم أتحدث مع الناخب الوطني جمال بلماضي منذ وصولي أمس إلى الكاميرون، لكن الأكيد أنه لا توجد أي عراقيل لحد هاته اللحظة، ونحن لا ننتظر اللحظة الأخيرة من أجل ترتيب الأمور”.

واشاد الإعلام العالمي الذي تواجد لتغطية منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون بالمنتخب الوطني الجزائري ومدربه جمال بلماضي.

حيث عبر إعلامي دانماركي تواجد لتغطية المواجهة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينافاسو عن اعجابه بالخضر والعمل الكبير الذي يقوم به بلماضي.

ومن جهته قال إعلامي فرنسي:”المنتخب الوطني هو المرشح الأول للتتويج بالكان ويملك لاعبين كبار”.

كما قالت إعلامية كاميرونية:”أنا معجبة برياض محرز وعندما أتحدث عنه أشعر بالسعادة والفرح”.