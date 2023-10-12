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الرياضة

بلماضي :”لا يوجد منتخب ضعيف في مجموعتنا في كان كوت ديفوار”

بقلم محمد ل
بلماضي :”لا يوجد منتخب ضعيف في مجموعتنا في كان كوت ديفوار”
بلماضي
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كشف الناخب الوطني جمال بلماضي أنه تعرّف على المنتخبات التي سيواجه رفقة لاعبيه في كان كوت ديفوار عقب المباراة أمام الرأس الأخضر.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية “لا يوجد أي منتخب ضعيف في مجموعتنا في كان كوت ديفوار، بوركينافاسو منتخب قوي و صارم، و نفس الشيء بالنسبة للمنتخبات الأخرى”.

كم أضاف بلماضي “يجب علينا التحضير جيدا، سنعاني كثيرا من الرطوبة”.

وأردف بلماضي ” سنحضر أمام مصر منتخب قوي مجددا وسنعتبر المباراة الودية بمثابة الرسمية بحكم أن المنافس قوية و جيّد ومن بين الأفضل”.

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