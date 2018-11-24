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بلماضي: “لبينا نداء الوطن في ظروف صعبة”

الرياضة
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بلماضي: “لبينا نداء الوطن في ظروف صعبة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، أنه لطالما لبى نداء الوطن منذ أن كان لاعبا، وهذا بالنظر للحب الذي يكنه للجزائر، والشعب الجزائري.

وصرح بلماضي، للتلفزيون الجزائري: “أتيت للمنتخب الوطني سنة 1998، وكان عمري أنذاك 20 سنة، هناك حتى من لا يتذكر هذا التاريخ بالنظر لصغر سنهم”.

وأضاف: “في هذه الفترة كنت لاعبا في نادي أولمبيك مارسيليا، ولبيت نداء الوطن رغم أن الأوضاع أنذاك لم تكن جيدة في الجزائر”.

وتابع: “هدفنا في القدوم للخضر أنذاك لم يكن سياسيا، بل كان شيئا آخر، كانت لدينا أولويات أخرى، حب الوطن هو ما جلبنا”.

وأردف جمال بلماضي: “كبرنا على حب الوطن بفضل أهلنا، واللاعبين الحاليين للمنتخب الوطني لهم نفس الشعور”.


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