بلماضي :”لدينا العديد من المُهرجين داخل الخضر”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن تشكيلة الخضر، تحتوي الكثير من الأسماء خفيفة الظل، والتي تخلق أجواء رائعة كل مرة.

وقال في تصريحات لقناة “كنال+سبور إفريقيا”، خلال نزوله ضيفا عليها، هذا الأسبوع :”العديد من العناصر في تشكيلتي، لديها روح الدعابة”.

وواصل :”هناك مُهرجون داخل صفوف المنتخب الوطني، وفي حالة ما قررت إختيار عنصر على وجه التحديد فإني سأختار إسلام سليماني”.

وتُوضح تصريحات مُهندس التتويج بالكان 2019، لتوضح المكانة الخاصة لسوبر سليم داخل تشكيلة أبطال إفريقيا، رغم فقدانه لمكانته الأساسية معهم.