بلماضي: “لدينا عروض لمواجهة إيطاليا بلجيكا ومنتخبات أخرى”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن العروض التي تلقهاها الخضر مؤخرا لمواجهة منتخبات كبيرة في تواريخ الفيفا المقبلة.

وصرح بلماضي، لموقع الفاف: “تنتظرنا مواعيد جديدة في التواريخ المقبلة للفيفا، على غرار موعدي سبتمبر، نوفمبر، ومارس”.

ما أضاف: “هناك بعض المنتخبات الغير معينة بكأس العالم، والتي طلبت مواجهتنا على غرار ايطاليا، السويد، بلجيكا، وكرواتيا”.

وأردف الناخب الوطني: “إذا تمكنا من تجميع لاعبينا خلال الفترة المقبلة، سنواجه احدى هذه المنتخبات بكل سرور، ومن المهم جدا خوض مباراة أو اثنين في هذه الفترة”.