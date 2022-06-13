بلماضي: “لدينا عروض لمواجهة إيطاليا بلجيكا ومنتخبات أخرى”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن العروض التي تلقهاها الخضر مؤخرا لمواجهة منتخبات كبيرة في تواريخ الفيفا المقبلة.
وصرح بلماضي، لموقع الفاف: “تنتظرنا مواعيد جديدة في التواريخ المقبلة للفيفا، على غرار موعدي سبتمبر، نوفمبر، ومارس”.
ما أضاف: “هناك بعض المنتخبات الغير معينة بكأس العالم، والتي طلبت مواجهتنا على غرار ايطاليا، السويد، بلجيكا، وكرواتيا”.
وأردف الناخب الوطني: “إذا تمكنا من تجميع لاعبينا خلال الفترة المقبلة، سنواجه احدى هذه المنتخبات بكل سرور، ومن المهم جدا خوض مباراة أو اثنين في هذه الفترة”.
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