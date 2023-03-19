بلماضي: “لدينا مخطط عمل نسير وفقه لبلوغ أهدافنا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، سبب عدم توجهيه الدعوة لبعض الأسماء، ضمن تربصه المقبل، رغم تألقها حاليا مع أنديتها.
وصرخ بلماضي، اليوم الأحد، في هذا الخصوص: “من لم يتلقى الدعوة في هذا التربص، من الممكن أن يحظى بفرصته مستقبلا”
كما أضاف الناخب الوطني: “لدينا مخطط نسير وفقه، من أجل بلوغ أهدافنا المسطرة في الاستحقاقات المقبلة التي تنتظرنا”.
وتابع جمال بلماضي: “تنتظرنا منافسة كأس امم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم لاحقا، ونحضر لذلك بخطة عمل محددة”.
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