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الرياضة

بلماضي: “لدينا مخطط عمل نسير وفقه لبلوغ أهدافنا”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “لدينا مخطط عمل نسير وفقه لبلوغ أهدافنا”
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كشف مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، سبب عدم توجهيه الدعوة لبعض الأسماء، ضمن تربصه المقبل، رغم تألقها حاليا مع أنديتها.

وصرخ بلماضي، اليوم الأحد، في هذا الخصوص: “من لم يتلقى الدعوة في هذا التربص، من الممكن أن يحظى بفرصته مستقبلا”

كما أضاف الناخب الوطني: “لدينا مخطط نسير وفقه، من أجل بلوغ أهدافنا المسطرة في الاستحقاقات المقبلة التي تنتظرنا”.

وتابع جمال بلماضي: “تنتظرنا منافسة كأس امم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم لاحقا، ونحضر لذلك بخطة عمل محددة”.

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