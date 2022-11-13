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الرياضة

بلماضي: “لدي ثقة كبيرة في العمل الذي يقوم به بوقرة”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “لدي ثقة كبيرة في العمل الذي يقوم به بوقرة”
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أكد جمال بلماضي، ثقته الكبيرة في مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، وفي الخيارات التي يقوم بها للمنتخب المحلي.

وصرح بلماضي: “السبب الرئيس لاستقدامنا مجيد بوقرة، هو التواجد ضمن طاقمي، مع مباشرة مهامه تدريجيا في المنتخب المحلي رفقة طاقمه الخاص”.

كما أضاف: “لدي ثقة كبيرة في بوقرة، وانا واثق أن اللاعبين الذي يقوم باستدعائهم للمنتخب المحلي هم الأحسن”.

وتابع جمال بلماضي: “اعتبر بوقرة مثل أخ لي، ومساعد، وبتواجده مع المحليين أن جد مطمئن، كونه يوجه الدعوة دائما للأفضل”.

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