بلماضي: “لدي ثقة كبيرة في العمل الذي يقوم به بوقرة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد جمال بلماضي، ثقته الكبيرة في مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، وفي الخيارات التي يقوم بها للمنتخب المحلي.
وصرح بلماضي: “السبب الرئيس لاستقدامنا مجيد بوقرة، هو التواجد ضمن طاقمي، مع مباشرة مهامه تدريجيا في المنتخب المحلي رفقة طاقمه الخاص”.
كما أضاف: “لدي ثقة كبيرة في بوقرة، وانا واثق أن اللاعبين الذي يقوم باستدعائهم للمنتخب المحلي هم الأحسن”.
وتابع جمال بلماضي: “اعتبر بوقرة مثل أخ لي، ومساعد، وبتواجده مع المحليين أن جد مطمئن، كونه يوجه الدعوة دائما للأفضل”.
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