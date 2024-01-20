بلماضي: “لدي ثقة كبيرة في لاعبينا لتحقيق التأهل”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، ثقته الكبيرة في لاعبيه، من أجل مواصلة مشوارهم في “كان” كوت ديفوار، والتأهل للدور المقبل.

وصرح بلماضي، اليوم السبت، في ندوته الصحفية: “في مجمل المباراة، المنتخب البوركينابي لم يشكل خطورة كبيرة علينا، مقارنة بالفرص التي خلقناها”

كما أضاف الناخب الوطني: “لدي ثقة في لاعبينا لتحقيق التأهل، خاصة بعد مردودهم اليوم، سواء الذين شاركوا الأساسين، أو البدلاء”.

وتابع جمال بلماضي: “ليس لدي شك في امكانيات لاعبينا، هذا النوع من المباريات يجب أن نخوصه قبل لبلوغ أدوار متقدمة”.