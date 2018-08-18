بلماضي: ” لست خائفا ..لكنني لست سوبرمان”

ظهر الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي واثقا من نفسه خلال يومه الأول من العمل على رأس العارضة الفنية للمنتخب، مؤكدا أنه لم يشعر بأي خوف عند قبوله عرض الفاف.

ونشط الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم السبت بقاعة المؤتمرات عمر كزال التابعة للمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وقال بلماضي:” أشعر أنني لست خائفا.. لكن لا يوجد أي أحد “سوبرمان” ..صحيح أن الخوف يكون جيدا أحيانا، وهذا ما جعلنا أتخذ مهلة من التفكير قبل إتخاذ القرار”.

وأضاف: ” قبلت ربما أنه حان الوقت للإشراف على المنتخب بعد عشر سنوات من التدريب، صحيح أنه تحدي كبير بالنسبة لي لكنه يشرفني لأنني أعمل في بلدي”.