بلماضي:  لست راضٍ وانتظرت الأفضل من بعض اللاعبين أمام الكونغو

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن عدم رضاه على المستوى الذي ظهر به بعض لاعبي المنتخب الوطني.

في المباراة الودية التي جمعتهم، أول أمس، بمنتخب الكونغو الديمقراطية في ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي المباراة التي قام فيها مدرب الخضر.

بالاعتماد على تشكيلة مغايرة تماما على التي اعتادت التواجد في اللقاءات الماضية.

وأكد بلماضي خلال الندوة الصحافية التي نشطها بعد المباراة،أنه كان ينتظر الأفضل من بعض الأسماء، من دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح في هذا الصدد: «أعرف لاعبي جيدا وأعرف أنهم كانوا قادرين على تقديم الأفضل، خصوصا في الشوط الأول.

صحيح بعضهم لم يلعب كثيرا، لأن ذلك صعب، لكنني لست راض تماما وانتظرت الأفضل من البعض».

وتابع: «لن أؤنب اللاعبين لأن ذلك ليس من عاداتي، لكن هذا واقع، الأماكن في المنتخب غالية.

ففي كل منصب لدينا لاعبون في المستوى يتمتعون بإمكانات كبيرة».

واستطرد: «واجهنا منتخبا قويا، لديه إحصائيات لا بأس بها، والدليل على ذلك تواجده في نصف نهائي الكان مرتين.

وهذا دليل على أنه ليس بالمنتخب الصغير، بل هو فريق ولديه لاعبون ينشطون مع أندية كبيرة».

«لدينا مشكل مع الاستقرار ولا تضغطوا على اللاعبين»

استغرب مدرب المنتخب الوطني، المطالب التي تدعو إلى إحداث تغيرات على التشكيلة، أو تغيير الخطة.

رغم أن المنتخب توج مؤخرا بلقب كأس إفريقيا، وسجل إحصائيات ممتازة، وقال في هذا الصدد: «لدينا مشكل مع الاستقرار.

بعد كأس إفريقيا كانت تساؤلات كثيرة عن أسماء جديدة،وتغيير في الخطة، توجنا بالكان، وكنا أحسن دفاع وأحسن هجوم في الدورة.

كما أننا فزنا على السنغال صاحب النسخة التي سبقت مرتين، فلماذا نبحث عن تجريب اللاعبين.

في حين ليس لدينا وقت كثير لتضييعه»، هذا ودافع بلماضي على لاعبيه، خصوصا منهم اسماعيل بن ناصر.

ودعا إلى ضرورة تفادي الضغط عليهم، لأن ذلك قد يجعلهم في مواقف صعبة مع أنديتهم.

«أعجبني أداء براهيمي وما الذي يمكن أن نطلبه أكثر من سليماني؟»

أشاد بلماضي بالأداء الذي ظهر به متوسط الميدان ياسين براهيمي في مباراة الكونغو.

حيث قال: «براهيمي لاعب يتمتع بإمكانات كبيرة، أعجبني أداؤه في مباراة الكونغو، رغم أنه لم يلعب منذ فترة.

إلا انه أظهر رغبة كبيرة، صحيح لم يسجل إلا أنه كان فعالا».

كما أشاد الرجل الأول على رأس العارضة الفنية بمستوى سليماني، الذي كان وراء هدف الخضر الوحيد أول أمس.

وقال عنه:« إسلام لاعب يستحق الكثير، في بعض الأحيان يضيع والبعض ينتقد أسلوبه لكنه يقدم كل ما لديه.

هذا الموسم هو المنقذ في موناكو، وأحسن ممر حاسم في الدوري الفرنسي، كما أنه يسجل الأهداف.

فما الذي يمكن أن نطلبه منه أكثر من هذا؟ هو يحارب في المنتخب.

ويستحق تواجده من بين أفضل الهدافين، وأتمنى له كل الخير».

«مباراة كولومبيا اختبار كبير وعلينا تحمّل المسؤلية»

أكد الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب، أن مواجهة كولومبيا المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل، بمثابة اختبار حقيقي للمنتخب.

بالنظر إلى طبيعة المنافس والإمكانات التي يتمتع بها، كما أكد بأنه متحمس لهذه المواجهة.

حيث قال: «كولومبيا اختبار كبير بالنسبة لنا من الناحية التقنية والاندفاع الذي يميزالمنافس، وأنا متحمس لما ستسفر عنه هذه المباراة».

هذا وشدد بلماضي على ضرورة تحمل المسؤولية، باعتبار أن رفقاء محرز أبطال إفريقيا وكل منافس يواجههم.

سواء داخل أو خارج الديار سيعمل على الإطاحة بهم، وقال: «نحن أبطال إفريقيا وعلينا تحمّل المسؤولية.

أحب التواجد في هذه الوضعية، نحن المنتخب الذي يريد الجميع الفوز عليه أينما لعبنا، اللاعبون يعرفون.

أن لديهم تحد صعب في انتظارهم سواء داخل أو خارج الديار، ورسالتي للاعبين دائما ما كانت، تطوروا وكونوا أفضل.

فبعد مباراة كولومبيا سنكون على موعد مع مباريات معقدة في تصفيات كأس إفريقيا».