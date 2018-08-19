بلماضي: «لست كاميكاز.. وسأتابع كل لاعب يملك S12 حتى في كوكب نبتون»

قال أنه سيطلب من اللاعبين التتويج بـ«الكان» حتى لو اعتبروه مجنونا

«المكتوب قادني إلى الخضر لا توجد كرامة في نداء البلد»

أكد الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، في أول ندوة صحفية له، أنه من فخر وشرف له الإشراف على تدريب المنتخب الأول لبلاده، وأنه لا توجد كرامة لما يتعلق الأمر ببلده حتى لو كان الخطة الأخيرة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم،وكشف مدرب منتخب قطر السابق عن طريقة عمله من الجانب الفني وطريقة تعامله مع لاعبيه، وعن الاستحقاقات القادمة وعدة أمور هامة، أمس، في قاعة الندوات بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

قال قائد الخضر في كأس أمم إفريقيا 2004: «فخر كبير وشرف أن أكون على رأس المنتخب الأول لبلدي، هي مسؤولية كبيرة واتخذت قرار قبولها بعد تفكير عميق»، وأضاف: «الماضي الذي أملكه كلاعب ساعدني في مشواري التدريبي، وهو عامل مهم لنجاحي حتى الآن، لكن هذا وحده لا يكفي، لأنه لو كان كافيا لنجح لاعبون سابقون وأصبحوا مدربين».

وعن الخصائص التي جعلت الفاف تتعاقد معه علّق لاعب مرسيليا السابق: «ربما لمعرفتي بالبلد والأجواء والمحيط واللاعبين الذي أغلبهم مكونون في المدارس التي تكونت فيها، وربما لإحداث الديكليك، ولما أقول معرفة المحيط أقول معرفة الأنصار، ونحن نعرف أهميتهم ودعمهم للمنتخب، وتبقى للاتحادية أسباب خاصة بها وراء تعييني على رأس المنتخب».

وواصل بلماضي قائلا: «لست شخصا باردا ولست كاميكاز، شعوري الحقيقي في كل مرة يسألونني عن تدريب الجزائر أو هل لدي الطموح لذلك، كانت إجابتي أنه لابد من التسلح والتجربة لشغل هذه المسؤولية، ولم أقل وأنتم تشهدون على ذلك إن تدريب الخضر هدفي، المسؤولية لا تُطلب بل تُمنَح، وإذا شعرت أنك جاهز وقادر تقبل بها».

«المهمة معقدة لما نرى الوضعية التي نحن فيها لكننا سنرفع التحدي»

وقال بلماضي عن المهمة التى تنتظره: «لدي 10 سنوات في مهنة التدريب، ربما الوقت حان، رغم أنني في مقتبل العمر وكنت ناخبا وطنيا من قبل مع ضغط كبير إلا أننا حققنا التتويج، بالطبع المهمة معقدة لما نرى الوضعية التي نحن فيها، وسنرفع التحدي، الحافز موجود وسنقدم أقصى ما لدينا».

«ضغط الصحافة لا يدخل في حسابات المنصب وهذا هو طاقمي من دون بوڤرة»

كشف لاعب فالونسيان الأسبق أن ضغط الصحافة لم يكن ليلعب دورا في اختيار منصبه، وقال: «لا علاقة لضغط الصحافة بالمنصب الذي اختاره المحيط هو الأهم، الضغط لا يدخل في حسابات المنصب، وسيعمل معي عزيز بوراس كمدرب للحراس وسيرج رومانو كمساعد وأليكس دلال كمحضر بدني، أما بوڤرة فهو في منصبه ونحترم عقده ويجب تركه يعمل».

«سأكشف عن القائمة الموسّعة اليوم ولا أرشق سيارة الإسعاف»

أضاف بلماضي خلال ندوته الصحفية التي سبقها توقيع عقده بشكل رسمي: «قبل مباراة غامبيا لا توجد فرصة لإجراء مباراة ودية، التربص ينطلق يوم 3 سبتمبر والمباراة يوم الثامن، أعتقد أنه لا توجد تشكيلة أساسية ثابتة في المنتخب مؤخرا، غدا (يقصد اليوم) سأكشف عن القائمة الموسّعة، الكل يعرف وضعية الخضر، أنا لا أرشق سيارة الإسعاف وهي ملكي، مباراة غامبيا هامة والسفرية يوم 6 سبتمبر يعني هناك حصتان تدريبيتان، أملك التشكيلة في رأسي وطريقة اللعب».

«المكتوب قادني إلى الخضر.. أملك الحلول في ذهني ويمكننا قلب الوضعية»

واصل بلماضي حديثه بكل صراحة وثقة وقال: «لست خائفا، لكن أحيانا الخوف مفيد، لا أحد سوبرمان والقول إن كل المدربين السابقين سيئون هو تغطرس، ربما المكتوب قادني إلى الخضر، كان من الطبيعي أن أجدّد عقدي مع الدحيل وكنا نملك مباراة في ربع نهائي رابطة أبطال آسيا وأخيرا لم أجدد عقدي لأسباب لن أذكرها الآن، ربما كان الوقت لأخرج من منطقة الرفاهية، فزنا بكل شيء وكنت أود التتويج برابطة الأبطال، المنتخب يمر بنفس الفترة التي مر بها بعد مونديال 2010 وكان يجب مواصلة العمل بعد المنافسات الكبرى، لو لم تكن لدي الحلول في رأسي لكما جئت، نملك لاعبين ويمكننا قلب الوضعية».

«لم أتحدث إلى زطشي عن الانضباط وعلى اللاعبين احترام المنتخب والبلاد»

شدّد الناخب الوطني الجديد على ضرورة احترام اللاعبين لمنتخب بلدهم، كما أكد أنه يجب معرفة سبب الحالة النفسية الحالية للاعبين، وقال: «هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عنها، منها الحالة النفسية للاعبين، منها نبدأ البحث عن الحلول، لم أتحدث إلى زطشي عن الحالات الانضباطية لكن في كل منتخب أو اتحادية أو فريق يوجد قانون انضباط، سمعت ما حدث من قبل في المنتخب، لكن لا أعرف بالضبط، سأضع طريقة عملي والكل عليه احترام المنتخب والبلاد، لأن غير ذلك يعني الفشل، وكل من يخرج عن إطار عمل المنتخب سيعاقب، رغم أني لم آتِ من أجل ذلك، يجب العمل بالحوار وسأعيد توزيع الأوراق».

«أنا جد متفائل.. علينا الذهاب مرحلة بمرحلة والتتويج بالكان ليس هدفا»

وواصل بلماضي تصريحاته قائلا: «مباراة غامبيا مهمة، ليس لدي حل لتواريخ الفيفا، سأعمل مع الفرق مثلما فعلت في قطر، أعلم أن المدربين لا يقبلون ذلك بسهولة لكن لما يتعلق الأمر بالبلد يمكن أن نقنعهم، أنا جد متفائل بإعادة الأمور إلى نصابها وسنذهب مرحلة بمرحلة ويجب التأهل قبل الحديث عن نهائيات كأس أمم إفريقيا، ستعتبرونني مجنونا، لكن سأقول للاعبين يجب التتويج بالكان، لكن التتويج ليس هدفا، وسنقدم كل شيء للذهاب بعيدا في المنافسة، أنا أؤمن بالعمل وبذل الجهد وكل شيء ممكن».

«تلقيت نصف اتصال أكتوبر الفارط ومباراة ألمانيا لازالت في ذهني»

كشف صاحب 42 عاما أنه فعلا تلقى اتصالا من الفاف الموسم الفارط، وقال: «تلقيت نصف اتصال أكتوبر الفارط، أشكر قطر التي منحتني الفرصة للتدريب من دون شهادات في بداية مشواري ويجب احترام هذا البلد».

وأضاف: «شرعت في عملي كمدرب للخضر بعد اتفاقنا، وبعد أن تم الترسيم سأدخل في اتصال مع اللاعبين، لا يوجد شيء من دونهم، ما يهمني أنهم يحبّون البلد وتبليل القميص ولماذا وصلوا إلى هذه الحالة، اللاعبون هم الرقم الأول في قبولي المهمة وأعلم أنهم لديهم الرغبة لتقديم كل شيء وإسعاد الشعب، وسنعمل معا من أجل نجاح، مباراة الجزائر وألمانيا في 2014 لاتزال في ذهني».

«سأعيد توزيع الأوراق وسنبدأ من الصفر»

ظهر بلماضي جد متشرف بتدريب الخضر حتى لو كان آخر واحد في مفكرة الفاف، وقال: «حتى لو كنت الخطة Z لا يقلقني ذلك، لأنه يتعلق الأمر بالمنتخب، لا توجد كرامة في نداء المنتخب، لا يزعجني أن أكون الخطة الأخيرة، ماعليش وإن شاء الله ما يندموش على خطة دال».

وأكد بلماضي أنه لا توجد قائمة سوداء للاعبين وسيعيد توزيع الأوراق، وقال: «سأعيد توزيع الأوراق، كل من يريد المنتخب يكون معنا، سنبدأ من الصفر».

واعترف بلماضي بأن المنتخب ضيّع روح المجموعة والرغبة في القتال والركض والدفاع والهجوم معا، وأنه سيعمل في هذه الجوانب لتغيير الأمور، وتطرق إلى منتخب فرنسا الذي رغم أنه لم يقدم كرة جميلة إلا أن روح الانضباط والقتالية والتضامن قادتهم إلى اللقب العالمي، على حد قوله.

«انتظرت السؤال حول المغتربين والمحلين منذ 15 سنة ولا أريد سماعه من اليوم»

ظهرت بعض علامات الغضب على ملامح الناخب الوطني الجديد بعد سؤاله حول قضية اللاعبين المغتربين والمحليين، حيث استرسل في الرد وقال: «كنت أنتظر هذا السؤال منذ 15 سنة، هذا الجدال سبّب لنا الكثير من المشاكل وكان سببا في عدم التقدم، من اليوم لا أريد سماعه وكأن من يلعب في الجزائر غير محترف، سمعت أن لاعبين يتقاضون راتبا جيدا ولم أسمع أن هناك لاعبا يعمل خبازا، اللاعب الجزائري أينما يكون يأتي للمنتخب، من يملك جواز سفر جلبه من البلدية فالباب مفتوح أمامه، لا يوجد لاعب محلي ومغترب، القوي والجيد يأتي إلى المنتخب ومن يملك شهادة ميلاد خضراء S12 سنذهب لمشاهدته حتى لو كان في كوكب نبوتن، وسنذهب إلى تندوف والساورة، لا تخيفنا الحرارة والرطوبة فأنا معتاد عليهما».

«أفضّل الاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب الجزائرية»

كشف بلماضي أنه يفضّل طريقة الاستحواذ على الكرة في مواجهة المنافس والسيطرة عليه وخلق الفرص، لأنه تكون لديك فرص أكبر للفوز، وقال: «أريد مشاهدة براهيمي ومحرز ووناس بالكرة وتطبيق طريقة اللعب الجزائرية، لكن أحيانا لما تواجه فرقا قوية يمكن تغيير الطريقة، وأيضا في مواجهة غامبيا لا نملك الوقت وسنبحث عن التوازن».