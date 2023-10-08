بلماضي: “لعروسي سيكون حاضرا معنا في التربص المقبل”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن الأسماء المرتقب التحاقها مستقبلا بالخضر، وعلى رأسها ياسر لعروسي.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “لعروسي أثبت رغبته في الالتحاق بالخضر، من خلال سعيه لتغيير حنسيته الرياضية”.

كما أضاف الناخب الوطني: ” لعروسي لم يتمكن من الالتحاق بسبب عدم استكمال ملف تغيير جنسيته”.

وأكد مدرب الخضر جمال بلماضي، في ذات الخصوص: “سيكون لعروسي حاضرا معنا في التربص المقبل”.