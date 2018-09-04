بلماضي: ” لقاء المولودية وسطيف لم يرتق إلى مستوى رابطة الأبطال”

تحدث الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي عن مستوى اللاعب المحلي الذي وقف على محدودية مستواه خلال لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا الذي جمع فريقي مولودية الجزائر ووفاق سطيف.

ونشط بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم الثلاثاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحدث من خلالها عن القائمة التي أعدها لمواجهة منتخب غامبيا.

وأكد بلماضي أن الأجواء في مدرجات ملعب 5 جويلية كانت رائعة من طرف أنصار الفريقين، إلا أن آداء لاعبي الفريقين لم يرتقي إلى مستوى لقاء مصيري مؤهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.