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الرياضة

بلماضي: “لقائي مع الرئيس الجديد للفاف أمر عادي”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “لقائي مع الرئيس الجديد للفاف أمر عادي”
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اعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن اللقاء الأخير الذي جمعه بالرئيس الجديد للفاف وليد صادي، بالامر العادي.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “لقائي مع رئيس الفاف وليد صادي أمر عادي”.

كما أكد الناخب الوطني: “هذا اول لقاء بيننا، وسيكون هناك لقاءات أخرى وهذا الأمر لا يستدعي أي تعليق”.

وتابع بلماضي: “نأمل في أن يتم وضعنا في أفضل الظروف لتحضير الاستحقاقات المقبلة على غرار كأس الكاف، وتصفيات المونديال”.

رابط دائم : https://nhar.tv/2C2uu
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