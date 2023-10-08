بلماضي: “لقائي مع الرئيس الجديد للفاف أمر عادي”

اعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن اللقاء الأخير الذي جمعه بالرئيس الجديد للفاف وليد صادي، بالامر العادي.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “لقائي مع رئيس الفاف وليد صادي أمر عادي”.

كما أكد الناخب الوطني: “هذا اول لقاء بيننا، وسيكون هناك لقاءات أخرى وهذا الأمر لا يستدعي أي تعليق”.

وتابع بلماضي: “نأمل في أن يتم وضعنا في أفضل الظروف لتحضير الاستحقاقات المقبلة على غرار كأس الكاف، وتصفيات المونديال”.