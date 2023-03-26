بلماضي: “لكل لاعب حرية اختيار الصيام من عدمه في مواجهة النيجر”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن مباراتهم المقبلة امام منتخب النيجر، متطرقا لصيام لاعبيه في هذه المواجهة.

وفور وصوله إلى تونس، صرح بلماضي لتلفزيون “النهار”: “مواجهتنا لمكنتخب النيجر تزامنت مع شهر الصيام، ونحن على سفر”.

كما أضاف الناخب الوطني: “الدين الاسلامي هو دين يسر، لذا كل لاعب حر في آداء الصيام من عدمه خلال مواجهة النيجر”.

وتابع جمال بلماضي: “ندرك بأن الله رحيم، ونتمنى أن يسهل مهمتنا خاصة وأننا نتواجد على سفر”.

يدكر أن المباراة التي يتجمع المنتخب الوطني بنظيره من النيجر، مقررة يوم غد الإثنين بملعب “رادس” انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.