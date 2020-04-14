بلماضي للاعبيه :”ستكونون خائنين إن لم تقوموا بهذا”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، بأنه وجه رسالة قوية جدا، لجميع لاعبيه، خلال أول إجتماع له بهم خلال سنة 2018.

وأشار الرجل الأول في الخضر، بأن عناصره، وبعد مُشاهدتها لروبورتاج حول لاعبي الأفالان، فهمت الكثير بخصوص ما تمثله الجزائر ومنتخبها.

وقال :”لقد كنت معهم واضحا، بالنسبة لي عدم تفانيهم وتقديمهم لنسبة 100% مما يملكون، فإن ذلك سيكون خيانة لأسلافهم”.

وواصل :”الرسالة وصلت سريعا، وبعد يوم واحد فقط بعدها، عملنا بشكل قوي جدا، لأن الأمور كانت واضحة”.

وختم :”التضحيات التي قام بها لاعبو الأفالان، كانت كافية، وأية كلمات قلتها فيما بعد كانت مجرد إضافة لا غير”.