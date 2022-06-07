بلماضي للصحافة التنزانية:”نُريد الفوز أمامكم وغياب محرز لن يؤثر”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، رغبة عناصره في الفوز أمام تنزانيا غدا الأربعاء في تصفيات “كان” كوت ديفوار.

حيث قال الرجل الأول في العارضة الفنية للخضر للصحافة التنزانية على هامش آخر حصة تدريبية للخضر.

“المباريات لا تتشابه والفوز أمام أوغندا لا يعني شيئا، الظروف صعبة في تنزانيا مع ضغط الجماهير”.

“تنزانيا منتخب جيد من الناحية الفردية والجماعية، والمهمة لن تكون سهلة خاصة مع المناخ الصعب”.

كما واصل حديثه:”نحن هنا من أجل تحقيق النقاط الثلاث والمواصلة في الصدارة”.

وبخصوص غياب محرز قال:”نعرف ما يعنيه غياب محرز للمنافسين، لكننا نملك لاعبين بإمكانهم تعويضه، ومنتخبنا يعتمد على المجموعة وليس الفرديات”.