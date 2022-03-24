بلماضي للكامرونيين:”أنتم فقط من تتحدثون عن قضية جابوما”

رد الناخب الوطني جمال بلماضي على الكامرونيين بخصوص حديثهم المُتكرر حول أرضية ملعب جابوما.

بلماضي قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الخميس بملعب جابوما.

“أنتم فقط “يقصد الكامرونيين” من تتحدثون دائما عن جابوما، أنا شخصيا لم أتحدث عن هذا الملعب لحد الآن”.

قبل أن يُضيف:”أنتم من تفتحون دائما قضية الملعب، ولو لم تتحدثون عنه لن أفتح الموضوع نهائيا”.

كما ختم بلماضي:”أنا سعيد باللعب مُجددا بملعب جابوما، وهذا كل شيئ”.