بلماضي :”لما جئت للجزائر كانت في المركز 17 إفريقيا و60 عالميا”

رد الناخب الوطني جمال بلماضي على الانتقادات الكبيرة التي وصلته عقب الإقصاء المر من الدور الأول لـ “كان” كوت ديفوار.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لما جئت للجزائر كانت في المركز 14 افريقيا و 60 عالميا والان هو من أفضل 5 منتخبات إفريقية”.

كما أضاف بلماضي “أتحمل مسؤولية الإقصاء الثاني تواليا من الكان”.

ويبدو، أن الكوتش بلماضي أراد ان يذكر الجمهور الجزائري بأفضيلته في إعادة المنتخب الوطني إلى الأضواء بعدما كان في قاع الترتيب على المستوى العالمي والعربي والإفريقي.

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