بلماضي: “لم نتحدث عن تمديد عقدي حاليا لأن الأهم هو التأهل لكأس العالم”

تطرق الناخب الوطني جمال بلماضي، للحديث عن مستقبله مع الخضر. أين أكد أنه لم يتم لحد الآن مناقشة عقده مع الخضر. معتبرا أن هناك أمور أهم حاليا من ذلك، وهي التأهل لكأس العالم.

وأوضح جمال بلماضي، في هذا الخصوص خلال ندوته الصحفية: “لم نتحدث عن تمديد عقدي حاليا، كون هذا ليس الأهم حاليا”.

وأضاف الناخب ىالوطني: “في حال اخفاقنا في التأهل لنهائيات كأس العالم، سيكون اخفاق كبير بالنسبة لي”.

وتابع جمال بلماضي: “من المهم جدا بالنسبة لي التأهل لكأس العالم، والثقة التي أحتاجها حاليا هي ثقة اللاعبين، مع احترامي للجميع كل في منصبه”.

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