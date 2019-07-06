بلماضي: “لم نكن بحاجة لإنتظار إقصاء المغرب لأخذ حذرنا”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن إقصاء المنتخب المغربي، مؤكدا أنه ولاعبوه، يدركون جيدا ما ينتظرهم في الأدوار المقبلة من نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرح بلماضي، اليوم السبت، خلال ندوته الصحفية: “المنتخب المغربي حقق المرحلة الأولى من الكان دون خطأ، والآن هم يحضّرون حقائبهم للعودة للديار”.

وأضاف: ” لا أظن أننا كنا بحاجة لإقصاء منتخب المغرب، حتى نأخذ حذرنا، اللاعبون يريدون الذهاب لأبعد حد في هذه المنافسة، ويدركون ما ينتظرهم”.

وتابع بلماضي: “يجب على اللاعبين وضع الأرجل في الأرض، وإدراك أننا لم نأتٍ من أجل الدور الأول، علينا مواصلة العمل بكل جدية، وعدم إستصغار أي منافس”.