عاجل

بلماضي: “لم نكن بحاجة لإنتظار إقصاء المغرب لأخذ حذرنا”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي: “لم نكن بحاجة لإنتظار إقصاء المغرب لأخذ حذرنا”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن إقصاء المنتخب المغربي، مؤكدا أنه ولاعبوه، يدركون جيدا ما ينتظرهم في الأدوار المقبلة من نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرح بلماضي، اليوم السبت، خلال ندوته الصحفية: “المنتخب المغربي حقق المرحلة الأولى من الكان دون خطأ، والآن هم يحضّرون حقائبهم للعودة للديار”.

وأضاف: ” لا أظن أننا كنا بحاجة لإقصاء منتخب المغرب، حتى نأخذ حذرنا، اللاعبون يريدون الذهاب لأبعد حد في هذه المنافسة، ويدركون ما ينتظرهم”.

وتابع بلماضي: “يجب على اللاعبين وضع الأرجل في الأرض، وإدراك أننا لم نأتٍ من أجل الدور الأول، علينا مواصلة العمل بكل جدية، وعدم إستصغار أي منافس”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com