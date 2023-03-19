بلماضي: “لن أشرك جميع الجدد لأن الهدف أمام النيجر هو التأهل”

استبعد الناخب الوطني، جمال بلماضي، منح الفرصة لجميع العناصر الجديدة، التي تم استدعاؤها لتربص مارس الجاري، خلال مواجهتي النيجر يومي الـ 23 والـ 27 من الشهر ذاته.

وأوضح بلماضي، في ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، بخصوص الجدد: “أقنعناهم بمشروعنا والآن عليهم أن يظهروا قدراتهم”

ليضيف في السياق ذاته: “علينا الصبر عليهم قليلا لأنهم شبان، ولن أشركهم جميعا أمام النيجر، لأن هدفنا في هذا التربص هو حسم التأهل.”