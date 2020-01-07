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بلماضي: “لن أعلق على خيارات غوارديولا.. لكن محرز يستحق اللعب أكثر”

الرياضة
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بلماضي: “لن أعلق على خيارات غوارديولا.. لكن محرز يستحق اللعب أكثر”
بقلم يونس رزيق

رفض الناخب الوطني جمال بلماضي التعليق على خيارات المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يصر على تهميش اللاعب الجزائري رياض محرز مع فريق مانشستر سيتي.

وتحدث بلماضي ب على هامش تواجده بمدينة الغردقة المصرية لحضور حفل توزيع جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قائلا:

“الحمد لله قدمنا الصورة المناسبة للمنتخب الوطني، وأظهرنا المكانة الحقيقية للمنتخب”.

وأضاف: “لا يمكنني إتهام المدربين الآخرين، لكنني متأكد أن محرز كان يستحق وقت أكثر للعب مع فريق السيتي، وهو ما يزيد من حظوظ تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية”.


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