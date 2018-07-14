بلماضي لن يكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني

يبدو أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم لا يُفكر أبدا في التعاقد مع المدرب الوطني المُستقيل من فريق الدحيل القطري “جمال بلماضي” ليكون المدرب الجديد للخضر.

حيث كشف موقع “هسبورت” المغربي سهرة اليوم السبت أن مصدر مسؤول في الفاف أكد لوكالة الأنباء الألمانية أن بلماضي لن يكون المدرب الجديد لزملاء محرز.

وأضاف ذات المصدر أن زطشي لم يتصل مُطلقا ببلماضي ولم يضعه في قائمة المُدربين المُرشحين لخلافة رابح ماجر على رأس المنتخب الوطني.

وختم المصدر أن الفاف تضع كريستيان غوركيف كخيار ثاني بعد هيرفي رونار وروهر مُدرب المنتخب النيجيري السابق كخيار ثالث.