بلماضي: ” لهذا السبب إخترت تدريب المنتخب الجزائري” !

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن السبب الذي دفعه لإختيار المنتخب الجزائري ، والقطري بالرغم من العروض التي وصلته من الدوريات الأوروبية.

وأجرى بلماضي حوارا مع موقع الجزيرة القطري، أين كشف من خلاله عن طموحه التدريبي قائلا:

“عندما كنت لاعباً كنت أود اللعب في أفضل الأندية بالعالم، وكمدرب عندي الطموح أيضا ولكن في نفس الوقت لدي أسرتي التي أريد أن أعيش معها الحياة الأسرية لأشعر بالراحة، ولذلك ليس لدي الطموح للتدريب في أوروبا”

وأضاف :”أنا أعيش سعيدا مع أسرتي في قطر وأبنائي يدرسون وينشؤون في الدوحة، وبالنسبة لي كجزائري مسلم أسعد بالذهاب إلى بلدي لتدريب الفريق الوطني، وبشكل عام أنا أشعر بالراحة في أي بلد مسلم عربي لذلك فضلت الحياة في قطر عن العودة إلى أوروبا.