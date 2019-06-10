عاجل

بلماضي: “لهذا السبب إخترنا مواجهة بورندي”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي: “لهذا السبب إخترنا مواجهة بورندي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سبب اختياره مواجهة منتخب بورندي وديا، ضمن تحضيرات الخضر لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرح بلماضي، خلال ندوة صحفية بقطر: “اخترنا مواجهة منتخب بورندي، بالنظر لتشابه طريقة لعبه مع منتخبي كينيا، تنزانيا، وبالنظر لمستواهم”.

وأضاف: “المنتخب البورندي، لم يخسر أي مباراة في مرحلة التصفيات، ويملك دفاع قوي تلقى عدد قليل من الأهداف، ما يجعلهم منافس محترم”.

وتابع الناخب الوطني: “الهدف من هذه المواجهة الودية، هو التحضير لمباراة كينيا، وليس للوقوف على مستوى لاعبينا الذين أعرفهم، واخترتهم بعناية وبعد تفكير طويل”.

وختم جمال بلماضي، تصريحه في هذا الخصوص: “سنركز خلال المواجهتين الوديتين، على الجانب التكتيكي”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيخوض أول ودية له استعدادا للكان، غدا الثلاثاء أمام المنتخب البورندي، بملعب “السد” بقطر.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com