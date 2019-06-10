بلماضي: “لهذا السبب إخترنا مواجهة بورندي”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سبب اختياره مواجهة منتخب بورندي وديا، ضمن تحضيرات الخضر لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرح بلماضي، خلال ندوة صحفية بقطر: “اخترنا مواجهة منتخب بورندي، بالنظر لتشابه طريقة لعبه مع منتخبي كينيا، تنزانيا، وبالنظر لمستواهم”.

وأضاف: “المنتخب البورندي، لم يخسر أي مباراة في مرحلة التصفيات، ويملك دفاع قوي تلقى عدد قليل من الأهداف، ما يجعلهم منافس محترم”.

وتابع الناخب الوطني: “الهدف من هذه المواجهة الودية، هو التحضير لمباراة كينيا، وليس للوقوف على مستوى لاعبينا الذين أعرفهم، واخترتهم بعناية وبعد تفكير طويل”.

وختم جمال بلماضي، تصريحه في هذا الخصوص: “سنركز خلال المواجهتين الوديتين، على الجانب التكتيكي”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيخوض أول ودية له استعدادا للكان، غدا الثلاثاء أمام المنتخب البورندي، بملعب “السد” بقطر.