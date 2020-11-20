بلماضي :”لهذا السبب إنتقدت عطال علنًا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن انتقاده ليوسف عطال، بشكل علني في الفترة الأخيرة، لم يأت من العدم.

وقال في تصريحات لإذاعة “أر أم سي” الفرنسية :”ليس من عادتي تسوية في وسائل الإعلام، ولكن الأمر مُختلف مع عطال”.

وواصل :”في بعض الأحيان، أجد اللجوء لمثل هذه الخرجات ضروريا، لأدفع اللاعب للقيام برد فعل”.

وأردف :”أتمنى أن تكون الرسالة وصلت، ويوسف يعلم جيدا ما الذي يجب عليه فعله”.

يُشار، بأن الرجل الأول في الخضر، أكد في الأيام الماضية بأن ظهيره الأيمن مُطالب بإظهار إحترافية أكبر للخروج من أزمة الإصابات التي تُلاحقه باستمرار.