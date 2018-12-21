بلماضي: “لهذا السبب صرحت بأننا سنذهب للتتويج بكأس أمم إفريقيا”

الرياضة
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بلماضي: “لهذا السبب صرحت بأننا سنذهب للتتويج بكأس أمم إفريقيا”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، الأسباب التي جعلته يصرح بأنه يستهدف التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، رفقة الخضر.

وصرح جمال بلماضي، في حوار لموقع “الجزيرة” القطري: “أعلم أن الجزائر، ابتعدت عن اللقب الإفريقي منذ تتويجها به سنة 1990”.

وأضاف: “أعلم كل هذا، لكن علينا امتلاك العقلية التي تحث على الطموح والروح العالية، وأنا أحاول بث الثقة في نفوس اللاعبين”.

وتابع: “أحاول وضع الأهداف الكبيرة أمامهم والعمل على بلوغها، وهذا ما تفعله الفرق الكبيرة التي تفوز بالألقاب، أما إذا قللنا سقف طموحنا، فلن ننال الحد الأدنى الذي نطمح إليه”.


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