بلماضي: “لهذا السبب قررت دعوة فيغولي مجددا للمنتخب”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الثلاثاء، الأسباب التي دفعته لإعادة سفيان فيغولي إلى قائمته، بعد غياب طويل.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص، لتلفزيون النهار”: “قمت بتوجيه الدعوة لسفيان فيغولي، لأنه لاعب تنافسي، وأنا ليس لدي مشكل مع السن”.

كما أضاف: “فقط في الجزائر هناك مشكل مع اللاعبين الذين تجاوز ثلاثين عاما، في حين أنه في كل المنتخبات العالمية يعتبر أمر عادي”.

وأردف الناخب الوطني: “على سبيل المثال تعداد منتخب السنغال لم يشهد تغييرات كثيرة مقارنة بكأس أمم إفريقيا 2019”.

وأضاف: “اللاعبون الذين ينشطون مع أنديتهم لهم الحق للتواجد في المنتخب، وهذا السبب الرئيسي الذي دفعنا لدعوة فيغولي”.

وتابع جمال بلماضي: “بالإضافة لذلك فيغولي لاعب مهم، بالنظر لخبرته، وحبه الكبير للمنتخب، وبالنسبة لي اعتبره من أفضل اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني”.