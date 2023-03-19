بلماضي: “لهذا السبب لم أوجه الدعوة لبن رحمة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سبب عدم توجيهه الدعوة لنجم نادي ويست هام الإنجليزي، سعيد بن رحمة، للمشاركة في مواجهتي النيجر.
وقال بلماضي، خلال ندوته الصحفية، اليوم الأحد: “غياب برحمة عائد لخيارات فنية بالدرجة الاولى”.
وتابع مدرب المنتخب الوطني: “لا يمكنيني في كل مرة توجيه الدعوة لعدة لاعبين نشطون في نفس المنصب”.
وتابع جمال بلماضي: “الباب يبقى نفتوحا أمام كل اللاعبين، وهناك تواريخ فيفا أخرى وحسابات أخرى مستقبلا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/D3xkG